Любовь сильнее: на каждую сотню браков в Тверской области приходится 63 развода

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:59:10+03:00

За год в регионе официально свои отношения оформили 7354 семьи. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

При этом число и браков и разводов сокращается

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За 2019 год в Тверской области официально свои отношения оформили 7354 семьи, сообщает Тверьстат. Разводов за год зафиксировано меньше - 4651.

При этом специалисты отмечают, что в сравнении со статистикой 2018 года количество браков уменьшилось на 2,3 %. Число разводов также сократилось, причём существенно, на 14,6%.

В целом по региону на 1000 человек жителей было зарегистрировано 5,8 брака и 3,7 развода. На каждую сотню браков приходилось 63 развода.

Отдельно Тверьстат сообщает, что уточнённую информацию по семейному составу жителей Верхневолжья даст предстоящая Всероссийская перепись населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU