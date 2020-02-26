2020-02-26T17:27:48+03:00
Общество

Два отдела Пенсионного фонда в Твери переехали на новый адрес

В новом месте они начнут работать 1 марта
Виктория ТУШКОВА
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Два отдела Пенсионного фонда в Твери переехали на новый адрес.Два отдела Пенсионного фонда в Твери переехали на новый адрес.Фото: Дмитрий МИТИН
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Сменили свой адрес два отдела межрайонного Управления Пенсионного фонда в городе Твери, которые ранее располагались на улице Орджоникидзе, 20. Это отдел персонифицированного учёта и отдел взаимодействия со страхователями.

с 1 марта 2020 года специалисты обоих этих отделов будут принимать граждан и страхователей по новому адресу: Тверь, улица Александра Попова, дом 4.

В Тверском отделении ПФР напоминают, что в данные отделы Управления ПФР можно обращаться по вопросам, связанным с:

- страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);

- формированием, инвестированием и распределением средств пенсионных накоплений;

- получением средств пенсионных накоплений умерших родственников;

- страховыми взносами на накопительную пенсию;

- приёмом реестров застрахованных лиц;

- приёмом страховых взносов пр форме РСВ-1 ПФР;

- приёмом отчётов по формам: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД;

- и с некоторыми другими вопросами.

Время приёма по новому адресу: 8:30 - 16:30, с понедельника по пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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