Два отдела Пенсионного фонда в Твери переехали на новый адрес
Сменили свой адрес два отдела межрайонного Управления Пенсионного фонда в городе Твери, которые ранее располагались на улице Орджоникидзе, 20. Это отдел персонифицированного учёта и отдел взаимодействия со страхователями.
с 1 марта 2020 года специалисты обоих этих отделов будут принимать граждан и страхователей по новому адресу: Тверь, улица Александра Попова, дом 4.
В Тверском отделении ПФР напоминают, что в данные отделы Управления ПФР можно обращаться по вопросам, связанным с:
- страховым номером индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- формированием, инвестированием и распределением средств пенсионных накоплений;
- получением средств пенсионных накоплений умерших родственников;
- страховыми взносами на накопительную пенсию;
- приёмом реестров застрахованных лиц;
- приёмом страховых взносов пр форме РСВ-1 ПФР;
- приёмом отчётов по формам: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД;
- и с некоторыми другими вопросами.
Время приёма по новому адресу: 8:30 - 16:30, с понедельника по пятницу.
ИСТОЧНИК KP.RU