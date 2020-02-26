На Волоколамском проспекте в Твери из-за колодца перекрыли полосу движения

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:27:45+03:00

Из "Южного" в сторону центра собирается пробка

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Вечером, 26 февраля, на Волоколамском проспекте в Твери ООО "Тверь Водоканал" выявило проседание колодца.

- Проседание колодца на проезжей части при съезде с Южного моста в сторону центра было выявлено окло часа назад, - сообщили в организации. - Перекрыто движение по крайней правой полосе Волоколамского проспекта.

Перепад дорожного полотна составляет около 10 см, что может создавать аварийную обстановку на дороге.

Перепад дорожного полотна составляет около 10 см Фото: ООО "Тверь Водоканал"

Вокруг колодца выставлено ограждение. Ремонтировать участок коммунальщики начнут, когда проедет основной поток машин. Завершить работы планируют к утру 27 февраля.

Тем временем на указанном участке начинает собираться пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU