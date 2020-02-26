На Волоколамском проспекте в Твери из-за колодца перекрыли полосу движения
Вечером, 26 февраля, на Волоколамском проспекте в Твери ООО "Тверь Водоканал" выявило проседание колодца.
- Проседание колодца на проезжей части при съезде с Южного моста в сторону центра было выявлено окло часа назад, - сообщили в организации. - Перекрыто движение по крайней правой полосе Волоколамского проспекта.
Перепад дорожного полотна составляет около 10 см, что может создавать аварийную обстановку на дороге.
Перепад дорожного полотна составляет около 10 см Фото: ООО "Тверь Водоканал"
Вокруг колодца выставлено ограждение. Ремонтировать участок коммунальщики начнут, когда проедет основной поток машин. Завершить работы планируют к утру 27 февраля.
Тем временем на указанном участке начинает собираться пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU