В Тверской области за склад автомобильных шин оштрафована автомастерская

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:09:21+03:00

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В ходе прокурорской проверки в Селижаровском районе было установлено, что два индивидуальных предпринимателя, предоставляющих услуги автомастерских, складируют на почве отработанные автомобильные шины.

Тем самым, юрлица не исполняют экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства.

По выявленным фактам прокуратурой Селижаровского района в отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные заплатят штраф на общую сумму 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU