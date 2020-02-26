В Тверской области за склад автомобильных шин оштрафована автомастерская
Нарушения выявила прокуратура
Юрлицам придется заплатить 3000 рублей штрафаФото: Валерий РОМАНОВ
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В ходе прокурорской проверки в Селижаровском районе было установлено, что два индивидуальных предпринимателя, предоставляющих услуги автомастерских, складируют на почве отработанные автомобильные шины.
Тем самым, юрлица не исполняют экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства.
По выявленным фактам прокуратурой Селижаровского района в отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых виновные заплатят штраф на общую сумму 3000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU