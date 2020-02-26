У вокзала в Твери прошел рейд по пресечению нелегальной торговли

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:58:45+03:00

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В среду, 26 февраля, на мини-рынке на улице Коминтерна в Твери специалисты отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации Твери и Межрайонной ИФНС №10 по Тверской области провели рейд по пресечению нелегальной торговли.

В ходе рейда было установлено, что предприниматели осуществляли торговлю без контрольно-кассовых аппаратов. Один из продавцов реализовывал товар и павильоне, не имея регистрации в качестве юрлица.

Другие палатки, тонары и павильоны на мини-рынке комиссия нашла в неудовлетворительном состоянии. Ни один торговый объект не имеет разработанного и согласованного архитектурно-художественного проекта, а продавцы сами не знают, у кого закупают товар.

В отношении всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Им грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU