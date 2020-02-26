МУП "ЖЭК" продолжает бороться с последствиями снегопада в Твери
В ночь на 26 февраля на Тверь обрушился снегопад. Осадки не прекращались в течение дня, замело улицы и дороги. На борьбу с последствиями метели в городе вышла снегоуборочная техника МУП "ЖЭК".
Во избежание образования наледи комбинированные дорожные машины производят обработку дорог песчано-соляной смесью.
- В первую очередь дорожные службы расчищают мосты и путепроводы, а также магистральные улицы для обеспечения нормативной пропускной способности транспорта, - сообщили в городской администрации.
Снег на тротуарах убирают трактора. Дворники вручную чистят от снега подходы к мостам, остановочным пунктам, пешеходным переходам.
Работа по уборке снега будет продолжена и ночью. Перечень работ будет определен на основе текущих погодных условий и краткосрочного метеорологического прогноза.
ИСТОЧНИК KP.RU