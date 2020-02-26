2020-02-26T15:53:17+03:00
Общество

МУП "ЖЭК" продолжает бороться с последствиями снегопада в Твери

Идет обработка тротуаров и проезжих частей
Ольга ТРОФИМОВА
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Коммунальщики в Твери продолжают ликвидировать последствия снегопада Фото: администрация ТвериКоммунальщики в Твери продолжают ликвидировать последствия снегопада Фото: администрация Твери
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В ночь на 26 февраля на Тверь обрушился снегопад. Осадки не прекращались в течение дня, замело улицы и дороги. На борьбу с последствиями метели в городе вышла снегоуборочная техника МУП "ЖЭК".

Во избежание образования наледи комбинированные дорожные машины производят обработку дорог песчано-соляной смесью.

- В первую очередь дорожные службы расчищают мосты и путепроводы, а также магистральные улицы для обеспечения нормативной пропускной способности транспорта, - сообщили в городской администрации.

Снег на тротуарах убирают трактора. Дворники вручную чистят от снега подходы к мостам, остановочным пунктам, пешеходным переходам.

Работа по уборке снега будет продолжена и ночью. Перечень работ будет определен на основе текущих погодных условий и краткосрочного метеорологического прогноза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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