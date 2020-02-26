В детских поликлиниках Тверской области установили новые рентгенаппараты

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:49:40+03:00

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Новыми рентгеновскими аппаратами оснастили шесть детских поликлиник: в Бежецке, Вышнем Волочке, Конаковско, Торопеце, Ржеве и Твери (в поликлинике №2 Городской клинической детской больницы №3). На это ушло около 80 млн рублей.

Оборудование для поликлиник было приобретено по линии регионального подпроекта нацпроекта «Здравоохранение». Губернатор Игорь Руденя не раз отмечал этот нацпроект как один из самых важных и актуальных для тверского региона.

– За счет активного участия в национальном проекте «Здравоохранение» в регионе ведется модернизация инфраструктуры учреждений, – говорил губернатор.

При помощи установленных в поликлиниках рентгенаппаратов можно обследовать детей с рождения и до 18 лет. В комплекте с рентгенами поставлены все индивидуальные средства защиты для детей и их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU