Тверским ветеранам начали вручать медали на 75-летие Великой Победы
По поручению Президента России Владимира Путина ветеранам Великой отечественной войны по всей стране вручают юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. В нашем регионе первыми памятные знаки отличия получили ветераны из Кимр. Медали вручил лично губернатор Игорь Руденя во время его визита в город. Недавно началось массовое вручение юбилейных медалей.
Как сообщает областное правительство, всего в тверском регионе должны вручить 13 тысяч памятных знаков отличия в честь 75-летия Великой Победы. Все награды будут торжественно переданы ветеранам до 8 мая 2020 года.
В церемониях примут участие представители местных администраций, ветеранских, молодежных и других общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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