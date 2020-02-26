Тверским ветеранам начали вручать медали на 75-летие Великой Победы

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:14:30+03:00

Первыми юбилейные медали Игорь Руденя вручил ветеранам из Кимр во время своего визита в город. Фото: ПТО

Всего в регион передали 13 тысяч юбилейных наград

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По поручению Президента России Владимира Путина ветеранам Великой отечественной войны по всей стране вручают юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. В нашем регионе первыми памятные знаки отличия получили ветераны из Кимр. Медали вручил лично губернатор Игорь Руденя во время его визита в город. Недавно началось массовое вручение юбилейных медалей.

Как сообщает областное правительство, всего в тверском регионе должны вручить 13 тысяч памятных знаков отличия в честь 75-летия Великой Победы. Все награды будут торжественно переданы ветеранам до 8 мая 2020 года.

В церемониях примут участие представители местных администраций, ветеранских, молодежных и других общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU