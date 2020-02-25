В Тверской области появятся модульные филиалы МФЦ

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:45:44+03:00

На комиссии объявили, что на развитие сети МФЦ в 2020 году выделят свыше 104 млн рублей. Фото: ПТО

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Заседание комиссии 25 февраля провёл губернатор Игорь Руденя. В ходе обсуждения планов по развитию сети МФЦ в Верхневолжье было объявлено, что на это в 2020 году направят 104,7 млн рублей.

Средства пойдут как на открытие новых филиалов МФЦ, так и на ремонт старых.

– Необходимо развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – сказал по этому поводу Игорь Руденя.

Более 51,8 млн рублей планируется выделить на открытие новых филиалов МФЦ в Оленино, Белом, Молоково, Пено, селе Лесное и других муниципальных образованиях. Причём в Белом и Оленино под филиалы возведут модульные конструкции.

Капремонт зданий МФЦ проведут в Ржеве и Вышневолоцком городском округе, а также в Торопце и Старице.

На оснащение всех новых и отремонтированных филиалов мебелью и оргтехникой планируется направить 31,5 млн рублей.

По информации областного правительства, сегодня получение услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU