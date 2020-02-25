В Тверской области появятся модульные филиалы МФЦ
Заседание комиссии 25 февраля провёл губернатор Игорь Руденя. В ходе обсуждения планов по развитию сети МФЦ в Верхневолжье было объявлено, что на это в 2020 году направят 104,7 млн рублей.
Средства пойдут как на открытие новых филиалов МФЦ, так и на ремонт старых.
– Необходимо развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, – сказал по этому поводу Игорь Руденя.
Более 51,8 млн рублей планируется выделить на открытие новых филиалов МФЦ в Оленино, Белом, Молоково, Пено, селе Лесное и других муниципальных образованиях. Причём в Белом и Оленино под филиалы возведут модульные конструкции.
Капремонт зданий МФЦ проведут в Ржеве и Вышневолоцком городском округе, а также в Торопце и Старице.
На оснащение всех новых и отремонтированных филиалов мебелью и оргтехникой планируется направить 31,5 млн рублей.
По информации областного правительства, сегодня получение услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителям региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»