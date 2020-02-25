В Твери открыли медцентр с оборудованием последнего поколения

25 Февр. 2020 2020-02-25T21:18:51+03:00

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На самом деле гемодиализный центр Нефролайн в Твери начал свою работу еще в декабре 2019 года. Однако 25 февраля состоялось официальное торжественное открытие центра, где проводят заместительную почечную терапию.

Медцентр создан в рамках государственно-частного партнёрства. По сути он является плодом сотрудничества правительства региона с ВЭБ.РФ. Соглашение о нём было подписано губернатором Игорем Руденей и председателем ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.

Центр оснащен 27 аппаратами «искусственная почка» последнего поколения производства японской компании Nikkiso.

Медучреждение при максимальной нагрузке может принять до 162 пациентов в день. Оно расположено по адресу: Петербургское шоссе, д. 109. Пройти почечную терапию по полису ОМС там могут как жители Твери, так и районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU