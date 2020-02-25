2020-02-25T21:07:24+03:00
Звезды

Спектакль "Осторожно! Любовь!" в Тверском театре драмы зрители увидят совсем скоро

До премьеры - две недели!
Ирина ТАРАСОВА
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Будет по- весеннему ярко! Фото: ТАТДБудет по- весеннему ярко! Фото: ТАТД
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Через две недели, 7 марта, на большой сцене Тверского театра драмы состоится долгожданная премьера - спектакль "Осторожно! ЛЮБОВЬ!"

В знаменитой экранизации пьесы «The Matchmaker» – «Хелло, Долли!» главная героиня, специалист по знакомствам, Долли Левай раздавала забавные визитки, надписи на которых обещали помочь с каким угодно делом.

- Премьерный спектакль «Осторожно! ЛЮБОВЬ!» в Тверском театре драмы режиссёра-постановщика Александра Павлишина не обещает, а гарантирует наполненную искромётным юмором музыкальную комедию, в которой прозвучит игра на живых инструментах!- рассказывают в ТАТД.

Это история о том, что всё возможно, главное – не боятся всего нового, интересного и необычного! Большой Нью-Йорк, сияющий огнями и гремящий музыкой, обещает большие возможности! О них и расскажут герои произведения. Иногда – языком музыки.

7, 8 и 9 марта в 17.00.

Билеты в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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