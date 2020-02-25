2020-02-25T21:10:20+03:00
Общество

Осташков Тверской области вошёл в десятку городов, самых популярных у туристов в марте

Путешественники бронируют там отели и квартиры
Виктория ТУШКОВА
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Красота Селигера влечёт туристовКрасота Селигера влечёт туристовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Осташков, город, расположенный на берегу озера Селигер, попал в топ-10 городов России, куда туристы чаще всего собираются отправиться в ближайшем марте.

Список составили специалисты портала недвижимости Tvil.ru. Города включали туда на основании данных о бронировании туристами отелей, квартир и домов на период с 1 по 31 марта 2020 года.

В Осташкове, согласно подсчётам сайта, в среднем путешественники потратят на жильё 3000 рублей в сутки, а задержаться в городе планируют на 3 ночи.

В число городов, популярных для весенних путешествий в марте, кроме Осташкова, также вошли Екатеринбург, Воронеж, Москва, Истра, Пятигорск, Петрозаводск, Барнаул, Нижний Новгород и северная столица - Санкт Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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