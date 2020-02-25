Осташков Тверской области вошёл в десятку городов, самых популярных у туристов в марте
Осташков, город, расположенный на берегу озера Селигер, попал в топ-10 городов России, куда туристы чаще всего собираются отправиться в ближайшем марте.
Список составили специалисты портала недвижимости Tvil.ru. Города включали туда на основании данных о бронировании туристами отелей, квартир и домов на период с 1 по 31 марта 2020 года.
В Осташкове, согласно подсчётам сайта, в среднем путешественники потратят на жильё 3000 рублей в сутки, а задержаться в городе планируют на 3 ночи.
В число городов, популярных для весенних путешествий в марте, кроме Осташкова, также вошли Екатеринбург, Воронеж, Москва, Истра, Пятигорск, Петрозаводск, Барнаул, Нижний Новгород и северная столица - Санкт Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU