В ОКБ Твери доставили пациента из Западнодвинского района
На вызов вылетал вертолет санавиации МЧС
Вертолет санавиации МЧС вылетал на вызов в Западнодвинскую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 25 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинского района.
В 12:38 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского района для транспортировки больного.
Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, в 16:57 вечера, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU