В ОКБ Твери доставили пациента из Западнодвинского района

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:06:29+03:00

Вертолет санавиации МЧС вылетал на вызов в Западнодвинскую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 25 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинского района.

В 12:38 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского района для транспортировки больного.

Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, в 16:57 вечера, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU