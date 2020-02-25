2020-02-25T20:06:29+03:00
Происшествия

В ОКБ Твери доставили пациента из Западнодвинского района

На вызов вылетал вертолет санавиации МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации МЧС вылетал на вызов в Западнодвинскую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВертолет санавиации МЧС вылетал на вызов в Западнодвинскую ЦРБ Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Во вторник, 25 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Западнодвинского района.

В 12:38 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Западнодвинского района для транспортировки больного.

Спустя несколько часов, после оказания неотложной помощи на месте, в 16:57 вечера, мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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