Женщина погибла после столкновения легковушки с автобусом на трассе М-10 в Тверской области
Авария произошла рано утром, 22 февраля, на 295-м км трассы М-10 "Россия", в Вышнем Волочке Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Рено Меган" - 37-летняя женщина, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "Скания" под управлением 63-летнего водителя.
На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. В результате аварии водитель "Рено" была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.
Пассажир легковушки - 53-летний мужчина - с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU