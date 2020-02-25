2020-02-25T19:52:20+03:00
Происшествия

Женщина погибла после столкновения легковушки с автобусом на трассе М-10 в Тверской области

Пассажир автомобиля госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-10 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на трассе М-10 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла рано утром, 22 февраля, на 295-м км трассы М-10 "Россия", в Вышнем Волочке Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Рено Меган" - 37-летняя женщина, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом "Скания" под управлением 63-летнего водителя.

На момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. В результате аварии водитель "Рено" была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

Пассажир легковушки - 53-летний мужчина - с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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