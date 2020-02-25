На одной из улиц Конакова Тверской области мужчина торговал наркотиками

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:44:06+03:00

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В Тверской области наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования улиц, получил сообщение из дежурной части полиции о том, что во дворе одного из домов по улице Энергетиков в Конаково мужчина торгует наркотиками.

Наряд прибыл по указанному адресу, злоумышленника задержали и доставили его в отдел полиции для установления всех обстоятельств.

Выяснилось, что 39-летний местный житель незаконно хранил и собирался продать наркотическое средство массой 2,95 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU