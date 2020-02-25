На одной из улиц Конакова Тверской области мужчина торговал наркотиками
В Тверской области наряд группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования улиц, получил сообщение из дежурной части полиции о том, что во дворе одного из домов по улице Энергетиков в Конаково мужчина торгует наркотиками.
Наряд прибыл по указанному адресу, злоумышленника задержали и доставили его в отдел полиции для установления всех обстоятельств.
Выяснилось, что 39-летний местный житель незаконно хранил и собирался продать наркотическое средство массой 2,95 грамма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU