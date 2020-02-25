Около сотни водителей не прошли "Контроль трезвости" в минувшие выходные в Тверской области
В выходные дни с 21 по 24 февраля на территории Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
В рамках рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 97 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 30 из них были остановлены в областном центре.
Все нарушители привлечены к ответственности.
С участием пьяных водителей, по данным региональной Госавтоинспекции, за выходные на территории области произошли четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и пятеро пострадали.
Всего в период с 21 по 24 февраля в Верхневолжье случилось 31 ДТП: два человека погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU