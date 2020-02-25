2020-02-25T19:37:38+03:00
Происшествия

Около сотни водителей не прошли "Контроль трезвости" в минувшие выходные в Тверской области

Статистику опубликовала Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
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На дорогах Тверской области за выходные произошло 31 ДТПНа дорогах Тверской области за выходные произошло 31 ДТПФото: Василий ХОДАРЕВ
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В выходные дни с 21 по 24 февраля на территории Тверской области состоялось профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В рамках рейда сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 97 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 30 из них были остановлены в областном центре.

Все нарушители привлечены к ответственности.

С участием пьяных водителей, по данным региональной Госавтоинспекции, за выходные на территории области произошли четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и пятеро пострадали.

Всего в период с 21 по 24 февраля в Верхневолжье случилось 31 ДТП: два человека погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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