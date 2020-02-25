2020-02-25T18:32:29+03:00
Общество

В Тверской области дети жарили пастилу на Вечном огне

Инцидент произошел в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
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В Бежецке школьники жарили зефирки на Вечном огне Фото: vk.com/"Бежецк"/Егор ГрачевВ Бежецке школьники жарили зефирки на Вечном огне Фото: vk.com/"Бежецк"/Егор Грачев
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В День защитника Отечества, 23 февраля, на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны в Бежецке произошел неприятный инцидент.

Местный житель, проходя мимо Вечного огня, который зажгли на мемориале по случаю праздника, заметил, как двое детей жарят на огне зефир.

- Я сказал им, что за такое должно быть стыдно, - рассказал очевидец в местной группе "Бежецк" и подкрепил увиденное фотографиями школьников.

Дети извинились за содеянное и ушли, но в сети разразилась настоящая буря. Участники сообщества в буквальном смысле начали "травить" подростков (на вид детям от 10 до 13 лет).

Некоторые из комментаторов не стеснялись в выражениях и обзываниях. Другие оказались более сдержанными и встали на защиту нарушителей:

"Я не оправдываю детей этих! Но девочка уже извинилась! Значит выводы сделала, всё поняла! Она признала свою вину! Что вы на неё набросились! Думаю мало кто из современной молодежи сможет так публично извиниться!".

К слову, личности школьников уже установлены. Они извинились публично и попросили удалить фотографии из сети.

Кстати, несколько лет назад другие подростки из Тверской области "прославились" на всю страну после того, как танцевали без штанов над Вечным огнем во Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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