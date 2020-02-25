В Тверской области ветеранам станет проще получить субсидии на проекты

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:15:17+03:00

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Общественные объединения ветеранов Тверской области смогут получать региональные субсидии на реализацию своих проектов без прохождения общей конкурсной процедуры.

Решение по выделению ветеранских организации в отдельную категорию при предоставлении грантовой поддержки на проекты было принято по инициативе губернатора Игоря Рудени. Глава региона откликнулся на пожелания самих ветеранов.

Игорь Руденя на заседании правительства 25 февраля сообщил, что ветеранским организациям не просто упростят - также будут сокращены сроки порядка предоставления грантов.

- Проекты, которые предлагают ветераны, связаны с развитием патриотического движения, увековечиванием памяти героев войны. Ни одной просьбы у ветеранов не было для себя. Все проекты направлены на развитие общественных отношений, встреч с молодежью, издание книг, воспоминаний известных людей. Мы все это будем поддерживать, - отметил Игорь Руденя после заседания, отвечая журналистам.

На гранты общественным объединениям ветеранов на 2020 год в областном бюджете предусмотрено свыше 2,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU