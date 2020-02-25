2020-02-25T16:53:52+03:00
Общество

В конце зимы дороги Твери перевели на весенне-летнее содержание

Погодные условия позволили поменять режим раньше обычного
Ольга ТРОФИМОВА
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Коммунальщики начали убирать смёт с улиц Твери Фото: администрация ТвериКоммунальщики начали убирать смёт с улиц Твери Фото: администрация Твери
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С 25 февраля МУП "ЖЭК" приступило к отдельным работам в рамках весенне-летнего содержания улично-дорожной сети. Улицы областной столицы начали убирать от смета. В прежние годы эти работы начинались не раньше апреля.

Во вторник коммунальщики чистили лопатами и с помощью техники прилотковую часть дороги на набережной Лазури. Уборку проведут и на других загрязненных сметом участках.

- В случае изменения погодных условий – синоптики на этой неделе прогнозируют снег – МУП "ЖЭК" будет выполнять работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети: проводить противогололедную обработку и при необходимости расчистку проезжей части и тротуаров, - сообщили в администрации Твери. - При наступлении благоприятных погодных условий уборка смета будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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