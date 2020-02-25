В Старице Тверской области местный житель напал с ножом на своего знакомого

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:49:35+03:00

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В Старице Тверской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему знакомому.

Во время патрулирования территории росгвардейцы получили информацию, что в подъезде одного из домов по улице Коммунистической мужчине нанесены ножевые ранения. Патруль незамедлительно прибыл на место происшествия.

Обследовав подъезд дома, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 35-летний местный житель.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU