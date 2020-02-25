В Старице Тверской области местный житель напал с ножом на своего знакомого
В Старице Тверской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему знакомому.
Во время патрулирования территории росгвардейцы получили информацию, что в подъезде одного из домов по улице Коммунистической мужчине нанесены ножевые ранения. Патруль незамедлительно прибыл на место происшествия.
Обследовав подъезд дома, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 35-летний местный житель.
Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU