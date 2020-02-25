2020-02-25T15:40:20+03:00
Общество

В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного Фото: архив "КП"В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлена страница, содержащая информацию о продаже чучел неясыти длиннохвостой. Животное является редким и находится под угрозой исчезновения.

Ознакомиться с содержанием страницы мог любой пользователь - для входа на сайт регистрация не требовалась. Сведений о законности добычи животного, из которого изготовлено чучело, на сайте размещено не было.

Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и признал иформацию запрещенной к распространению.

Решением суда доступ на Интернет-ресурс заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зоозащитники навестили в приюте дворняжку Люси, которую выкинул с четвёртого этажа бывший хозяин
В конце зимы дороги Твери перевели на весенне-летнее содержание
Пропавший из общежития в Тверской области студент найден живым
В Старице Тверской области местный житель напал с ножом на своего знакомого
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного
Жительница Тверской области обокрала знакомого, пока он ходил за выпивкой
Несколько партий семян сняли с реализации на рынке в Тверской области
Баню жительницы Москвы обокрали неизвестные в Тверской области
Молодой человек пытался украсть куртку из бутика в Твери
В Бологое Тверской области люди вынуждены проживать в аварийном доме из-за путаницы в документах
В Твери двое мужчин напали на прохожего
На проект северного обхода Твери потратят 468 миллионов рублей
Двое детей пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Твери
В Конаково Тверской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Солнце ослепило: В Тверской области опрокинулся BMW
Одиннадцатилетнего мальчика сбила машина в Тверской области
В Твери вместо троллейбусов запустили бесплатные автобусы