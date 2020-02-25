В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже чучел редкого животного

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:40:20+03:00

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Прокуратурой Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлена страница, содержащая информацию о продаже чучел неясыти длиннохвостой. Животное является редким и находится под угрозой исчезновения.

Ознакомиться с содержанием страницы мог любой пользователь - для входа на сайт регистрация не требовалась. Сведений о законности добычи животного, из которого изготовлено чучело, на сайте размещено не было.

Суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры и признал иформацию запрещенной к распространению.

Решением суда доступ на Интернет-ресурс заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU