2020-02-25T15:20:04+03:00
Общество

Несколько партий семян сняли с реализации на рынке в Тверской области

Проверку провели сотрудники Россельхознадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Пять партий семян не прошли проверку надзорного органаПять партий семян не прошли проверку надзорного органаФото: Евгения ГУСЕВА
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В поселке Кесова гора сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что на рынке один из продавцов осуществлял реализацию пяти партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году. Товар продавался без сопроводительных документов.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности, товар снят с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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