2020-02-25T15:10:44+03:00
Происшествия

Баню жительницы Москвы обокрали неизвестные в Тверской области

Злоумышленники задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали дачного вораПолицейские задержали дачного вораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть обратилась 52-летняя жительница Московской области. Женщина рассказала, что неизвестные проникли в баню, расположенную на дачном участке в селе Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области, и похитили алюминиевый бидон и металлические бочки. Ущерб составил 2 500 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном и уточнил, что сдал имущество в пункт приема металла.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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