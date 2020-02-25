Молодой человек пытался украсть куртку из бутика в Твери
Его задержали росгвардейцы
В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора. Фото: архив "КП"
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В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил из бутика, находящегося в гипермаркете на Октябрьском проспекте.
По прибытии на место дежурного патруля выяснилось, что молодой человек взял в торговом зале мужскую куртку стоимостью болеее 10 тысяч рублей и покинул магазин, не оплатив товар.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Москвы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU