2020-02-25T15:02:59+03:00
Происшествия

Молодой человек пытался украсть куртку из бутика в Твери

Его задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора. Фото: архив "КП"В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора. Фото: архив "КП"
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В Твери росгвардейцы задержали магазинного вора. Сигнал тревоги поступил из бутика, находящегося в гипермаркете на Октябрьском проспекте.

По прибытии на место дежурного патруля выяснилось, что молодой человек взял в торговом зале мужскую куртку стоимостью болеее 10 тысяч рублей и покинул магазин, не оплатив товар.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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