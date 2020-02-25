В Бологое Тверской области люди вынуждены проживать в аварийном доме из-за путаницы в документах

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:39:54+03:00

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Администрацией Бологовского района жилой многоквартирный дом, расположенный на улице Главной, 5а, с 2014 года признан аварийным и подлежащим сносу, однако в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, до сих пор не включен.

По аврхивным данным, строение относится к домам блокированной застройки, хотя по факту таковым не является - в доме шесть квартир с выходом на территорию общего пользования.

Бологовской межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию района обязанности включить упомянутый дом в региональную программу "Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы".

Требования межрайонной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU