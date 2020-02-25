В Твери двое мужчин напали на прохожего

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:31:20+03:00

По подозрению в грабеже задержаны двое жителей Твери Фото: архив "КП"

У мужчины украли деньги и телефон

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 29-летний местный житель. Мужчина сообщил, что на улице Туполева на него напали вдое неизвстных и похитили деньги и телефон. Ущерб составил более 30 000 рублей.

Потерпевший детально описал нападавших, ориентировку передали патрульным. Недалеко от места происшествия подозреваемых задержали и доставили в полицию.

Нападавшими оказались местные жители 20 и 24 лет.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU