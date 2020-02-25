25 Февр. 2020 2020-02-25T12:21:21+03:00

На проект северного обхода Твери потратят 468 миллионов рублей Фото: ПТО

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Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору компании для создания проекта строительства третьего этапа трассы М-11 «Нева» в обход Твери. Об этом сообщает «Коммерсант».

На проект планируется потратить 468 млн рублей. Он должен быть готов к середине 2021 года, затем начнется строительство.

Известно, что трасса длиной чуть более 62 км будет четырехполосной, ездить по ней можно будет со скоростью 150 км/ч.

В составе трассы планируется 35 искусственных сооружений, включая девять мостов, 20 путепроводов и четыре развязки.

- Реализация проекта позволит создать транспортные коридоры до Ярославской области, Вологды и Дубны. Для нас это очень важно, - считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU