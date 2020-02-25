Двое детей пострадали в ДТП на проспекте Ленина в Твери

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:51:25+03:00

ДТП на проспекте Ленина в Твери Фото: УГИБД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 24 февраля, в районе дома №32, на проспекте Ленина, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 51-летний водитель (отказался от прохождения медицинского освидетельствования), управляя автомобилем "Ваз 21074", не соблюдал дистанцию и столкнулся с автомобилем "Рено Логан" под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров автомобиля "Рено Логан": семилетняя и трехлетняя девочки, с травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU