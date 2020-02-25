В Конаково Тверской области спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Пострадавшему оказана медицинская помощь
В Конаково из Волги вытащили тонущего мужчину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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ЧП произошло 24 февраля на реке Волга в районе поселка Слобода в Конаковском районе. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.
Незамедлительно на место были направлены отделение пожарно-спасательной части №29, оперативная группа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона, Конаковское инспекторское отделение ГИМС, бригада скорой медицинской помощи, представители полиции.
По прибытии на место спасатели быстро извлекли из воды тонущего мужчину. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU