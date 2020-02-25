Солнце ослепило: В Тверской области опрокинулся BMW
Угрозы его жизни нет
Сам водитель пояснил, что его ослепило солнцеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если зимой причинами ДТП все чаще называют снег и лед на дороге, то теперь обвинили и солнце.
25 февраля в Кимрском районе Тверской области произошло ДТП. На 75 км автодороги Тверь-Рождествено-Ильинское опрокинулся автомобиль BMW-520.
Сотрудники Управления ГИБДД Тверской области сообщают, что водитель был трезв. И угрозы его жизни нет.
Сам водитель пояснил, что его ослепило солнце.
ИСТОЧНИК KP.RU