Солнце ослепило: В Тверской области опрокинулся BMW

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:18:33+03:00

Сам водитель пояснил, что его ослепило солнце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Угрозы его жизни нет

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Если зимой причинами ДТП все чаще называют снег и лед на дороге, то теперь обвинили и солнце.

25 февраля в Кимрском районе Тверской области произошло ДТП. На 75 км автодороги Тверь-Рождествено-Ильинское опрокинулся автомобиль BMW-520.

Сотрудники Управления ГИБДД Тверской области сообщают, что водитель был трезв. И угрозы его жизни нет.

Сам водитель пояснил, что его ослепило солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU