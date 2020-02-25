Одиннадцатилетнего мальчика сбила машина в Тверской области
У ребенка - ушиб колена
В Тверской области сбили несовершеннолетнего пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 25 февраля, на улице Карла Маркса в поселке Селижарово.
Как собщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", наехал на мальчика в тот момент, когда он резко повернул на пешеходный переход.
Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход получил травмы не пасные для жизни. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
ИСТОЧНИК KP.RU