2020-02-25T09:39:17+03:00
Происшествия

Одиннадцатилетнего мальчика сбила машина в Тверской области

У ребенка - ушиб колена
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили несовершеннолетнего пешеходаВ Тверской области сбили несовершеннолетнего пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 25 февраля, на улице Карла Маркса в поселке Селижарово.

Как собщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", наехал на мальчика в тот момент, когда он резко повернул на пешеходный переход.

Водитель затормозил, но наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход получил травмы не пасные для жизни. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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