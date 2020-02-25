В Твери вместо троллейбусов запустили бесплатные автобусы

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:28:17+03:00

Они возят пассажиров от улицы Можайского до конечной остановки и обратно

Изменить размер текста: A A

Утром, 25 февраля, в Твери в связи с ограничением работы троллейбусов №3 и №7, на маршрут вышел временный автобус, который будет бесплатно возить пассажиров по маршруту №55к.

До улицы Можайского по-прежнему можно будет доехать на электространспорте, далее - автобусом. Он будет курсировать каждые 15 минут, с 6:00 до 22:00 часов вечера. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Вопрос с наладкой троллейбусного движения власти обещают решить в ближайшее время, после этого троллейбусы вновь выйдут на полноценный маршрут.

Напомним, 3 февраля в Твери и Калининском районе заработала новая транспортная система. На 43 маршрутах старый транспорт сменили современные брендированные автобусы. Всего на линию по 85 маршрутам планируется запустить 470 единиц транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU