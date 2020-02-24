На въезде в Тверь со стороны Бежецка - большая пробка

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:34:34+03:00

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В выходные и праздничные дни жителей Твери потянуло на отдых за город. Но после обеда, все ринулись домой. Как итог, образовались пробки на въезды в город. Правда, по разным причинам.

Так, с 15.00 со стороны Бежецка, от деревни Баламутово до улицы Шишкова Твери, большой затор наблюдается уже почти два часа. За это время он вырос уже до 5 км и пока не снижается. Причина затора непонятна.

Также затруднено движение со стороны Санкт- Петербурга, на Петербургском шоссе. Затор составляет более 2 км. Причина пробки на данном участке - столкновение трех транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU