Уроженец Твери Илья Ковальчук поборется за Кубок Стэнли вместе с Овечкиным

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:38:40+03:00

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Уже на этой неделе знаменитый воспитанник тверского хоккея Илья Ковальчук сыграет свой первый матч за новую команду - «Вашингтон Кэпиталз». Кови стал пятым российским игроком в столичной американской команде, главной звездой которой является Александр Овечкин.

Недавно Ковальчук ещё был нападающим легендарных «Монреаль Канадиенс», куда перешёл в конце декабря из «Лос-Анджелес Кингз». Клуб королей из города ангелов решил, что наш земляк им не нужен. После этого Кови успел доказать, что его ещё рано списывать со счетов. Он показал классную игру за «Монреаль». Канадцы и дальше рассчитывали на уроженца Твери...

Но за сутки до закрытия трансферного окна в НХЛ произошёл громкий переход. Для Ильи это перпективный трансфер. «Вашингтон Кэпиталз» сегодня идёт на первом месте в своём дивизионе и на третьем - в общем зачете. У клуба весьма хорошие перпективы в борьбе за Кубок Стэнли. А этот трофей — единственный из больших призов хоккея, которого нет у Ковальчука. Илья, которому сейчас 36 лет, выигрывал и Олимпиаду, и чемпионат мира, и Кубок Гагарина в России. Для полного счастья не хватает только Кубка Стэнли.

ИСТОЧНИК KP.RU