Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:35:59+03:00

Вертолет санавиации МЧС вылетал на срочный вызов во Ржев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В воскресенье, 23 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Ржева.

В 9:09 утра экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ города Ржева для транспортировки пациента в областную клиническую больницу Твери.

В 11:41 мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU