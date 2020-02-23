Из Ржева в Тверь транспортировали тяжлобольного пациента
За мужчиной вылетал вертолет санавиации
Вертолет санавиации МЧС вылетал на срочный вызов во Ржев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В воскресенье, 23 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Ржева.
В 9:09 утра экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ города Ржева для транспортировки пациента в областную клиническую больницу Твери.
В 11:41 мужчина был доставлен в медучреждение для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU