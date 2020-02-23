В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов
23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, в Твери, у стелы "Город воинской славы", состоялся торжественный митинг. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, областные парламентарии, военнослужащие, общественники, молодежные организации и жители.
Собравшиеся возложили цветы к стеле "Город воинской славы". Там же состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
На площадке возле ДК "Пролетарка" жителям представлен макет самолета АН-22 и парашютный городок от военно-транспортного авиационного полка аэродрома "Мигалово".
Праздник завершится фейерверком у Обелиска Победы в 20:00.
Торжества по случаю праздника проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области.
Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками возложил цвет к стеле "Город воинской славы" Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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