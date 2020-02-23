2020-02-23T12:56:56+03:00
Общество

В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов

Торжества также проходят во всех муниципальных образованиях
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Фото: ПТОВ Твери проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Фото: ПТО
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23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, в Твери, у стелы "Город воинской славы", состоялся торжественный митинг. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, областные парламентарии, военнослужащие, общественники, молодежные организации и жители.

Собравшиеся возложили цветы к стеле "Город воинской славы". Там же состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

На площадке возле ДК "Пролетарка" жителям представлен макет самолета АН-22 и парашютный городок от военно-транспортного авиационного полка аэродрома "Мигалово".

Праздник завершится фейерверком у Обелиска Победы в 20:00.

Торжества по случаю праздника проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками возложил цвет к стеле "Город воинской славы" Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками возложил цвет к стеле "Город воинской славы" Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов
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