В День защитника Отечества в Твери прошли митинги и возложения цветов у мемориалов

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:56:56+03:00

Торжества также проходят во всех муниципальных образованиях

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23 февраля, в честь Дня защитника Отечества, в Твери, у стелы "Город воинской славы", состоялся торжественный митинг. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Игорь Руденя, областные парламентарии, военнослужащие, общественники, молодежные организации и жители.

Собравшиеся возложили цветы к стеле "Город воинской славы". Там же состоялось прохождение военнослужащих Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

На площадке возле ДК "Пролетарка" жителям представлен макет самолета АН-22 и парашютный городок от военно-транспортного авиационного полка аэродрома "Мигалово".

Праздник завершится фейерверком у Обелиска Победы в 20:00.

Торжества по случаю праздника проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками возложил цвет к стеле "Город воинской славы" Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU