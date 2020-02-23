В Твери с полимерным свёртком задержали наркодилера

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:11:47+03:00

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В Твери на одной из улиц сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали мужчину по подозрению в сбыте запрещенного вещества.

При досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом. Установлено, что это наркотик массой 12 грамм, который наркодилер собирался распространять посредством "закладок".

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. За хранение и распространение наркотиков фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU