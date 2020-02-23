Весной в Тверской области начнётся массовая уборка берегов рек и озёр

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:10:36+03:00

В Верхневолжье будет организовано более 120 мероприятий по уборке берегов водоемов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Присоединиться к акции может любой желающий

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Весной 2020 года Тверская область присоединится к масштабному экологическому марафону. В рамках акции "Вода России", с апреля по октябрь, в Верхневолжье будет организовано 120 мероприятий по уборке берегов водоемов от мусора.

- Инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья - важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта "Экология", - считает губернатор Игорь Руденя.

Экологическая всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".

Принять участие в акции могут все желающие. Вопросы по телефону: (4822) 73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU