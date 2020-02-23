Весной в Тверской области начнётся массовая уборка берегов рек и озёр
Весной 2020 года Тверская область присоединится к масштабному экологическому марафону. В рамках акции "Вода России", с апреля по октябрь, в Верхневолжье будет организовано 120 мероприятий по уборке берегов водоемов от мусора.
- Инициативы по сохранению природных ресурсов Верхневолжья - важный вклад в реализацию в Тверской области национального проекта "Экология", - считает губернатор Игорь Руденя.
Экологическая всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов "Вода России" реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов".
Принять участие в акции могут все желающие. Вопросы по телефону: (4822) 73-31-70.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»