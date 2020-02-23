В центре Твери пьяный водитель насмерть сбил пешехода

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:00:22+03:00

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Авария случилась рано утром, 23 февраля, на улице Трехсвятской - между ТЦ "Олимп" и клубом "Лазурный" - в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 25-летний водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Форд Фокус", наехал на пешехода вне зоны пешеходного перехода.

В результатет ДТП 26-летний мужчина-пешеход погиб на месте происшествия.

Если вина водителя будет установлена в суде, ему грозит ответственность по ч.4. ст. 264 УК РФ в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU