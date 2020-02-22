В Тверской области росгвардейцы спасли тонущего мужчину

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:24:36+03:00

Он провалился под лед на реке Донховка

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В Конаково к росгвардейцам, патрулирующим территорию, обратился местный житель. Мужчина сообщил, что на реке Донховка провалился под лед и тонет человек.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Конаковскому району - командир отделения прапорщик полиции Павел Иванов и старший полицейский прапорщик Юрий Тарасенко - вызвали спасателей и поспешили на место ЧП.

Росгвардейцы с помощью буксировочного автомобильного троса попробовали вытащить мужчину, но он не смог его схватить из-за шока. Тогда сотрудники вневедомственной охраны легли на хрупкий лед, подползли к полынье, накинули трос на руку мужчины и, отдалившись на расстояние, стали тащить пострадавшего.

Мужчину удалось вытащить на берег. Пострадашего доставили в больницу для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU