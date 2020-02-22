2020-02-22T16:30:52+03:00
Происшествия

Во время пожара на проспекте Победы в Твери погиб человек

Еще один пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В результате пожара один человек погиб и один пострадал Фото: vk.com/НТ|Новая Тверь/Сергей ГридневВ результате пожара один человек погиб и один пострадал Фото: vk.com/НТ|Новая Тверь/Сергей Гриднев
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Сообщение о пожаре в доме №34 по проспекту Победы, в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 14:25 дня, 22 февраля.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №1, №4, бригада скорой помощи.

По прибытии на место спасателей было установлено, что горит квартира на втором этаже четырёхэтажного дома. Из дома эвакуировали троих жильцов верхних этажей. На тушение возгорания у огнеборцев ушло около получаса. Огонь уничтожил 15 кв. метров отделки жилой площади.

В результате ЧП один человек погиб, его личность устанавливается. Еще один пострадал, но от госпитализации отказался.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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