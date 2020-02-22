Пьяная автоледи на иномарке съехала в кювет в Тверской области

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:35:43+03:00

Женщина утверждает, что выпила после ДТП

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 22 февраля, в деревне Липки, Удомельского городского округа, Тверской области.

28-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Ауди А6" съехала на автомобиле в кювет и опрокинулась.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выявили у пострадавшей признаки алкогольного опьянения, на что женщина ответила, что употребила алкоголь уже после ДТП.

Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU