2020-02-22T15:35:43+03:00
Происшествия

Пьяная автоледи на иномарке съехала в кювет в Тверской области

Женщина утверждает, что выпила после ДТП
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства аварии утосняютсяОбстоятельства аварии утосняютсяФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 22 февраля, в деревне Липки, Удомельского городского округа, Тверской области.

28-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Ауди А6" съехала на автомобиле в кювет и опрокинулась.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выявили у пострадавшей признаки алкогольного опьянения, на что женщина ответила, что употребила алкоголь уже после ДТП.

Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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