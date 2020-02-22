Пьяная автоледи на иномарке съехала в кювет в Тверской области
Женщина утверждает, что выпила после ДТП
Обстоятельства аварии утосняютсяФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 22 февраля, в деревне Липки, Удомельского городского округа, Тверской области.
28-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Ауди А6" съехала на автомобиле в кювет и опрокинулась.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выявили у пострадавшей признаки алкогольного опьянения, на что женщина ответила, что употребила алкоголь уже после ДТП.
Угрозы жизни пострадавшей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU