В Тверской области бомж воровал имущество из автомобилей местных жителей

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:23:04+03:00

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В дежурную часть полиции ОМВД России по Бологовскому району поступило несколько сообщений о кражах из легковых автомобилей.

Полицейские выяснили, что машины были припаркованы во дворах жилых домов.

В кратчайшие сроки было установлено, что во всех трёх эпизодах фигурирует один и тот же человек - 32-летний мужчина без определенного места жительства, нигде не работающий "гастролер".

Злоумышленника задержали, когда он попытался скрыться в вагоне электропоезда. В полиции подозреваемый рассказал, что примечал автомашины заренее и, убедившись, что рядом никого нет, похищал видеорегистраторы и ценные вещи, оставленные в салоне.

Возбуждено три уголовных дела по статье "Кража". Фигурант заключен под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU