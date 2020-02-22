Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на водоемах в Тверской области
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Печухня в районе деревни Стрельчиха Кимрского района тела мужчины 1958 года рождения.
Установлено, что погибший - бывший заместитель главы Кимрского района Алексей Евдаков - погиб во время рыбалки со своими товарищами. Двое его напарников смогли спастись.
По факту гибели еще двух мужчин 1957 и 1963 года рождения, которые провалились под лед на Вышневолоцком водохранилище, также организовано проведение доследственной проверки. Тела погибших без видимых телесных повреждений обнаружены в тот же вечер.
Для установления точной причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверок будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU