2020-02-22T15:08:53+03:00
Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей на водоемах в Тверской области

За минувшие сутки утонули трое рыбаков
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту гибели рыбаков в Тверской областиСледователи проводят проверку по факту гибели рыбаков в Тверской областиФото: Евгения ГУСЕВА
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Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке Печухня в районе деревни Стрельчиха Кимрского района тела мужчины 1958 года рождения.

Установлено, что погибший - бывший заместитель главы Кимрского района Алексей Евдаков - погиб во время рыбалки со своими товарищами. Двое его напарников смогли спастись.

По факту гибели еще двух мужчин 1957 и 1963 года рождения, которые провалились под лед на Вышневолоцком водохранилище, также организовано проведение доследственной проверки. Тела погибших без видимых телесных повреждений обнаружены в тот же вечер.

Для установления точной причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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