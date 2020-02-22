Молодая женщина и пятилетний мальчик пострадали в ДТП на автодороге Тверь-Ржев
Угрозы их жизни нет
В ДТП на автодороге Тверь-Ржев пострадали женщина и ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 10:30 утра, 22 февраля, на 20-м км автодороги Тверь-Ржев, в Калининском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что автомобиль "Ниссан" под управлением 35-летнего мужчины-водителя, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина-пассажирка и пятилетний мальчик. Ребенок находился в детском кресле и был правильно пристегнут, поэтому просто повис на ремнях и получил легкие травмы.
Водитель без признаков алкогольного опьянения, дорога на момент аварии была сухая.
ИСТОЧНИК KP.RU