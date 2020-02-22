На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области две иномарки опрокинулись в кювет

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:14:31+03:00

На трассе в Тверской области два автомобиля опрокинулись в кювет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Утром, 22 февраля, на трассе М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области произошло два ДТП.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на 192-м км трассы съехал в кювет и опрокинулся автомобиль "Митсубиши L-200". Пострадали 34-летний мужчина-водитель и 30-летняя женщина-пассажир.

Еще одна авария случилась на 197-м км автодороги. Там съехал в кювет и опрокинулся "Джип Гранд Чероки" под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП получила травмы 29-летняя пассажирка.

Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU