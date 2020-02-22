2020-02-22T11:14:31+03:00
Происшествия

На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области две иномарки опрокинулись в кювет

Трое пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе в Тверской области два автомобиля опрокинулись в кюветНа трассе в Тверской области два автомобиля опрокинулись в кюветФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром, 22 февраля, на трассе М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области произошло два ДТП.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на 192-м км трассы съехал в кювет и опрокинулся автомобиль "Митсубиши L-200". Пострадали 34-летний мужчина-водитель и 30-летняя женщина-пассажир.

Еще одна авария случилась на 197-м км автодороги. Там съехал в кювет и опрокинулся "Джип Гранд Чероки" под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП получила травмы 29-летняя пассажирка.

Угрозы жизни пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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