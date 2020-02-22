На выходных в Твери меняется расписание пригородных поездов

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:59:19+03:00

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В Тверской области в период выходых дней с 22 по 24 февраля меняется расписание пригороных поездов на участке Москва - Тверь (Конаково). В понедельник, 24 февраля, они будут ходить по расписанию субботы и воскресенья.

- Это относится как к обычным электричкам, так и к скоростным "Ласточкам", - сообщает ОАО "Московско-Тверская ППК".

При этом расписание пригородных поездов участке Тверь – Бологое (Торжок) и на отдалённых участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей 24 февраля будет соответствовать расписанию рабочего дня - понедельника.

Пассажирам напоминают, что подробнее с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на официальном сайте ОАО "РЖД".

ИСТОЧНИК KP.RU