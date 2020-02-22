В Твери состоится финал Школьной лиги КВН
Победитель получит "путевку" в финал диги области
Школьники Твери сыграют в КВН Фото: администрация Твери
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27 февраля в ДК "Химволокно" состоится финальная игра Школьной лиги КВН города Твери сезона 2019-2020 годов.
По итогам сезона, из 14 команд в финал прошли четыре команды КВН:
- "Третий лишний" (Тверской лицей, Гимназия №12, Школа №14),
- "Борщ" (МБОУ СОШ № 34),
- "Фикус" (МОУ СОШ № 1),
- "Всем Удачи" (ГК "Удача" и МБУ "Подростково-молодежный центр").
Команда-победитель Школьной лиги КВН пройдет в финал Юниор-лиги КВН Твери и Тверской области.
Начало игры в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU