2020-02-22T10:22:33+03:00
Общество

В Твери состоится финал Школьной лиги КВН

Победитель получит "путевку" в финал диги области
Ольга ТРОФИМОВА
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Школьники Твери сыграют в КВН Фото: администрация ТвериШкольники Твери сыграют в КВН Фото: администрация Твери
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27 февраля в ДК "Химволокно" состоится финальная игра Школьной лиги КВН города Твери сезона 2019-2020 годов.

По итогам сезона, из 14 команд в финал прошли четыре команды КВН:

- "Третий лишний" (Тверской лицей, Гимназия №12, Школа №14),

- "Борщ" (МБОУ СОШ № 34),

- "Фикус" (МОУ СОШ № 1),

- "Всем Удачи" (ГК "Удача" и МБУ "Подростково-молодежный центр").

Команда-победитель Школьной лиги КВН пройдет в финал Юниор-лиги КВН Твери и Тверской области.

Начало игры в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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