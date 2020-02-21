Игорь Руденя вручил ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:30:51+03:00

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В преддверии Дня защитника Отечества в Твери губернатор Игорь Руденя вручил ветеранам Верхневолжья юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Сегодня, глава региона передал медали 31 ветерану – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.

Среди них – участники сражений под Ржевом Иван Евгеньевич Кладкевич и Борис Иванович Воробьев, боев на Курской дуге – Спартак Андреевич Сычев, защитницы родного края Галина Михайловна Макеева, Антонина Филипповна Гордеева, Мария Ивановна Потапова.

- Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа, – сказал Игорь Руденя.

Также глава региона вручил федеральные и региональные награды офицерам, ученым и преподавателям исследовательских и учебных военных заведений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU