2020-02-21T21:30:51+03:00
Общество

Игорь Руденя вручил ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Торжественное мероприятие состоялось 21 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Губернатор Игорь Руденя вручил ветеранам Верхневолжья юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя вручил ветеранам Верхневолжья юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В преддверии Дня защитника Отечества в Твери губернатор Игорь Руденя вручил ветеранам Верхневолжья юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

Сегодня, глава региона передал медали 31 ветерану – участникам сражений, жителям блокадного Ленинграда, тем, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.

Среди них – участники сражений под Ржевом Иван Евгеньевич Кладкевич и Борис Иванович Воробьев, боев на Курской дуге – Спартак Андреевич Сычев, защитницы родного края Галина Михайловна Макеева, Антонина Филипповна Гордеева, Мария Ивановна Потапова.

- Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа, – сказал Игорь Руденя.

Также глава региона вручил федеральные и региональные награды офицерам, ученым и преподавателям исследовательских и учебных военных заведений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игорь Руденя вручил ветеранам медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Два человека на снегоходе провалились под лед на водоёме в Тверской области
Осторожно, тает лёд! Жителей Тверской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Двух тяжелобольных пациентов из отдаленных районов доставили в Тверь на вертолете
Бывший замглавы Кимрского района Тверской области Алексей Евдаков погиб на рыбалке
Во Ржеве Тверской области спасатели помогли женщине, которая упала с моста в реку
В Тверской области бешеная собака покусала ребенка
Волоколамский проспект в Твери встал в глухой пробке
На предприятии в Твери электромонтажникам задолжали 250 тысяч рублей
В Твери росгвардейцы задержали "домушницу"
На парковке у торгового центра в Твери сбили пешехода
В Тверской области суд закрыл сайты по продаже водительских удостоверений
Жители Зубцовского района Тверской области платили за невывоз мусора
В жилом доме в Тверской области злоумышленник позарился на деньги и ювелирные украшения
Несовершеннолетний сын угнал иномарку отца в Твери
Власти Твери решили снести аварийный дом на улице Прядильной
Мужчина, утопивший в реке в Тверской области тело своего знакомого, арестован
В Твери женщина-водитель нарушила правила и попала в ДТП
Подросток пропал из детского дома в Тверской области
На перекрестке в Твери сбили пешехода
В Твери научат делать викторианские оптические игрушки, с которых началась история кино и анимации
Опубликован график выдачи пенсий в праздничные дни в Твери и области
Девять городов Тверской области ждёт благоустройство
Тяжелоатлет из Тверской области осужден условно за контрабанду запрещенных препаратов
Полицейские в Тверской области соревновались в стрельбе из пистолета Макарова