Два человека на снегоходе провалились под лед на водоёме в Тверской области
Сообщение о том, что на Вышневолоцком водохранилище в городе Вышний Волочек провалился под лед снегоход с двумя людьми, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 21 февраля.
Незамедлительно на место происшествия выехали: отделение пожарно-спасательной части №9, Бологовское инспекторское отделение ГИМС МЧС России, группа специальных водолазных работ АСС Тверской области, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии пожарно-спасательного подразделения установлено, что самостоятельно на поверхность выбраться людям не удалось. Тело одного из погибших мужчин вытащили из воды. Поиски второго продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU