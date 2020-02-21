2020-02-21T21:12:40+03:00
Происшествия

Два человека на снегоходе провалились под лед на водоёме в Тверской области

ЧП произошло на Вышневолоцком водохранилище
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин провалились под лед на снегоходе на Вышневолоцком водохранилищеДвое мужчин провалились под лед на снегоходе на Вышневолоцком водохранилищеФото: Альберт БОЙКОВ
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Сообщение о том, что на Вышневолоцком водохранилище в городе Вышний Волочек провалился под лед снегоход с двумя людьми, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 21 февраля.

Незамедлительно на место происшествия выехали: отделение пожарно-спасательной части №9, Бологовское инспекторское отделение ГИМС МЧС России, группа специальных водолазных работ АСС Тверской области, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии пожарно-спасательного подразделения установлено, что самостоятельно на поверхность выбраться людям не удалось. Тело одного из погибших мужчин вытащили из воды. Поиски второго продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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